Уламки дрона впали в Оболонському районі столиці, руйнувань і постраждалих немає

Сьогодні, 13 травня 2026 року, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва. Про це повідомляє голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком».

За інформацією районної адміністрації, внаслідок атаки уламки впали на відкритій території Оболонського району. Будівлі та інфраструктура не постраждали, жертв і поранених серед мешканців немає.

На місці падіння уламків оперативно розгорнулися всі відповідні служби, вони проводять необхідні заходи з безпеки та огляду території.

Адміністрація Оболонського району також нагадала мешканцям номери гарячої лінії для зв’язку:

066 356 35 20

044 334 61 02.

Районна адміністрація попередила, що атака може тривати довго, тому закликала жителів району дотримуватись правил безпеки та слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Під час оголошення тривоги необхідно негайно спускатися до укриття і залишатися там до відбою.

Нагадаємо, сьогодні Київ опинився під ударом ворожих безпілотників. О 12:54 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив фіксацію ударних БпЛА на підступах до міста та закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги. Активна робота сил протиповітряної оборони тривала кілька хвилин – гучні звуки вибухів, пов'язані з відбиттям атаки, особливо чутно було у північних районах Києва, зокрема на Оболоні. О 12:08 у Києві пролунав відбій тривоги. Однак через кілька хвилин знов пролунали сирени, тривога у столиці триває.