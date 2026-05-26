Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків
У Південній Кореї зафіксували новий запуск ракет КНДР
фото: EPA/JEON HEON-KYUN (ілюстативне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пхеньян здійснив новий запуск балістичних ракет у бік моря

Північна Корея у вівторок, 26 травня, здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності у бік акваторії біля свого західного узбережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені близько 07:00 за київським часом.

Це перший відомий запуск ракет КНДР із 19 квітня. Тоді Пхеньян також провів випробування балістичних ракет малої дальності. У Північній Кореї заявляли, що ті ракети були оснащені касетними засобами ураження.

Лідер КНДР Кім Чен Ин раніше назвав статус Північної Кореї як ядерної держави «незворотним». Також він заявляв, що розширення ядерного стримування є необхідним для забезпечення безпеки країни.

Попри санкції Ради Безпеки ООН проти ядерної та ракетної програм КНДР, Пхеньян останніми роками активно нарощує свій арсенал. Це регулярно викликає критику з боку Південної Кореї, Японії та США.

На тлі нового запуску речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї закликав КНДР відреагувати на мирні пропозиції Сеула та підтримати зусилля зі зниження напруженості на Корейському півострові.

У Сеулі також наголосили, що продовжать дотримуватися курсу на повну денуклеаризацію Корейського півострова та координуватимуть свої дії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що Пхеньян офіційно оголосив про плани радикального посилення військової присутності вздовж південного кордону. До кінця 2026 року КНДР планує розгорнути нові 155-мм самохідні гаубиці з дальністю стрільби понад 60 км, які здатні вражати цілі у столичному регіоні Південної Кореї.

Крім того, Кім Чен Ин особисто проінспектував випробування нового есмінця класу «Чхве Хьон», який після аварії під час спуску на воду пройшов ремонт та готується до передачі флоту. Під час військових інспекцій лідера КНДР супроводжувала його донька Кім Чжу Е, яку аналітики дедалі частіше називають можливою наступницею режиму.

Читайте також:

Теги: Північна Корея балістичні ракети Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав удару по Павлограду, понівечено багатоповерхівку
Удар Росії по Дніпру та Павлограду. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку
Вчора, 13:52
Військово-промисловий комплекс країни-агресорки зміг адаптувати потужності Воткінського заводу
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
24 травня, 13:43
Російське вантажне судно Ursa Major, відоме також як Sparta 3
CNN: Росія могла везти ядерні реактори до КНДР на затонулому судні
12 травня, 10:22
КНДР розгромила Південну Корею з рахунком 3:0
Футболістки Південної Кореї і КНДР відмовилися тиснути руки під час гри юніорського Кубку Азії
11 травня, 11:33
Пхеньян став ключовим соратником Москви у війні проти Києва
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
11 травня, 11:05
Зеленський та лідери держав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
6 травня, 22:15
Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації
Роль КНДР у війні Росії проти України: Кім Чен Им заявив про пріоритети у мобілізації
5 травня, 12:25
Відмова США від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині посилює ризики безпеки Європи й стимулює її до оборонної автономії
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
4 травня, 16:38
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21

Соціум

Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка
Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка
Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків
Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків
Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)
Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)
Ізраїль виступив проти перепоховання Андрія Мельника в Україні
Ізраїль виступив проти перепоховання Андрія Мельника в Україні
Балтійські країни почали переймати український сценарій захисту від РФ
Балтійські країни почали переймати український сценарій захисту від РФ
Напруга навколо Тайваню зросла після нових маневрів армії КНР
Напруга навколо Тайваню зросла після нових маневрів армії КНР

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua