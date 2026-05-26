Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пхеньян здійснив новий запуск балістичних ракет у бік моря

Північна Корея у вівторок, 26 травня, здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності у бік акваторії біля свого західного узбережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені близько 07:00 за київським часом.

Це перший відомий запуск ракет КНДР із 19 квітня. Тоді Пхеньян також провів випробування балістичних ракет малої дальності. У Північній Кореї заявляли, що ті ракети були оснащені касетними засобами ураження.

Лідер КНДР Кім Чен Ин раніше назвав статус Північної Кореї як ядерної держави «незворотним». Також він заявляв, що розширення ядерного стримування є необхідним для забезпечення безпеки країни.

Попри санкції Ради Безпеки ООН проти ядерної та ракетної програм КНДР, Пхеньян останніми роками активно нарощує свій арсенал. Це регулярно викликає критику з боку Південної Кореї, Японії та США.

На тлі нового запуску речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї закликав КНДР відреагувати на мирні пропозиції Сеула та підтримати зусилля зі зниження напруженості на Корейському півострові.

У Сеулі також наголосили, що продовжать дотримуватися курсу на повну денуклеаризацію Корейського півострова та координуватимуть свої дії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що Пхеньян офіційно оголосив про плани радикального посилення військової присутності вздовж південного кордону. До кінця 2026 року КНДР планує розгорнути нові 155-мм самохідні гаубиці з дальністю стрільби понад 60 км, які здатні вражати цілі у столичному регіоні Південної Кореї.

Крім того, Кім Чен Ин особисто проінспектував випробування нового есмінця класу «Чхве Хьон», який після аварії під час спуску на воду пройшов ремонт та готується до передачі флоту. Під час військових інспекцій лідера КНДР супроводжувала його донька Кім Чжу Е, яку аналітики дедалі частіше називають можливою наступницею режиму.