Росіяни атакують Київ: горять будинки, під завалами люди (оновлюється)

Ворог застосував балістику, «циркони» та «шахеди» – постраждали щонайменше п'ять районів столиці

Росіяни атакують Київ балістичними ракетами, «цирконами» та «шахедами» – у кількох районах столиці спалахнули пожежі, частина міста залишилася без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка та заступника голови КМВА Тимура Ткаченка.

Удари по кількох районах одночасно

У столиці лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. Ворог застосував одразу кілька типів зброї – балістичні ракети, «циркони» та безпілотники-«шахеди». Через масований обстріл знеструмлено Подільський, Оболонський та Святошинський райони.

Руйнування та пожежі

На Подолі виникла пожежа на території нежитлової забудови. Уламки також впали на дах дев'ятиповерхового будинку – є загоряння та пошкоджені вікна. В Оболонському районі уламки впали на територію дитячого садка – пожеж та руйнувань немає. На самій Оболоні внаслідок падіння уламків ракети палають автівки та зафіксовано загоряння за двома адресами на відкритій території.

О 02:49 пролунали повторні вибухи. У Святошинському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. У Шевченківському – ймовірно ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок, загоряння на рівні 4–5 поверхів, екстрені служби працюють на місці. У Дарницькому районі загоряння сталося на території АЗС.

О 03:00 – зруйновано житловий будинок на Подолі

У Подільському районі зруйновано конструкції багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, під завалами є люди. Двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники працюють на місці. У Соломʼянському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Метро столиці надає прихисток людям під час ворожої атаки фото з місцевих каналів

У Голосіївському районі, внаслідок падіння ймовірно уламків ракети, пожежа на території торгівельного майданчика. Також, горять автомобілі. На іншій локації в Соломʼянському районі палає приватний житловий будинок.

Станом на 03:24 четверо постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували, одному медики надають допомогу амбулаторно.

В Шевченківському районі горить будівля сервісного центру.

Місцеві повідомляють про пошкодження поліклініки на Теремках.

03:33 У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, загоряння в приватному житловому будинку. Крім того, у цьому ж районі зафіксовано загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні 7-го та 8-го поверхів. У Святошинському районі сталося загоряння на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

В Голосіївському районі пошкоджено фасад та скління вікон медичного закладу. В поліклініці, де було влучання та пожежа, сталося руйнування другого та третього поверхів будівлі. На цю мить 8 постраждалих у столиці. 7 із них медики госпіталізували до лікарень міста. У Голосіївському районі влучання ракети на територію нежитлової забудови. Пожежа та часткове руйнування споруди.

03:47 в столиці знову лунають вибухи.

03:59 Наразі 11 постраждалих у столиці. 10 із них медики госпіталізували.

Водночас тривала атака на Дніпро, Запоріжжя та Харків.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала одного з найруйнівніших ударів по Києву за останній час: постраждали 87 людей, двоє загинули, знищено ринок та торговельний центр на Лук'янівці.

Інформація оновлюється