На Полтавщині російський удар по залізниці та промисловості забрав життя чотирьох людей

glavcom.ua
У ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Нічна атака стала однією з найкривавіших для області за останній час. Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 4 людей.

Кількість поранених стрімко зросла до 31 особи. Потерпілі мають травми різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна допомога в медичних закладах області.

Ворог атакував дві окремі локації у Полтавському районі. Зафіксовано прямі влучання та наслідки падіння уламків збитих засобів повітряного нападу, зокрема суттєвих пошкоджень зазнало одне з підприємств району. Також уражено об’єкти залізничної інфраструктури, що може вплинути на графік руху потягів.

Внаслідок пошкодження мереж під час обстрілу виникла критична ситуація з енергозабезпеченням. Наразі 3480 абонентів залишилися без газопостачання.

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники та аварійні бригади.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.

На Полтавщині російський удар по залізниці та промисловості забрав життя чотирьох людей
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2026 року
Окупанти понад 800 раз за добу обстрілювали Запорізьку область, є загиблі
Втрати ворога станом на 5 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2026

