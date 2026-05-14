Вирувала кілька днів. У Чорнобильській зоні ліквідовано масштабну лісову пожежу

Ірина Міллер
Вирувала кілька днів. У Чорнобильській зоні ліквідовано масштабну лісову пожежу
За інформацією Чорнобильського заповідника, пожежа виникла після падіння двох БпЛА на території Зони відчуження
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник﻿
Територія зони відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних ділянок країни

Пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня, ліквідовано, але триває проливання окремих осередків тління торфу на площі близько 2 гектарів. Про це 13 травня повідомили у Чорнобильскому радіаційно-екологічному біосферному заповіднику та Держагенстві України з управління зоною відчуження, інформує «Главком».

У Чорнобильскому заповіднику вогонь вирував з 8 травня і охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося ліквідувати, розповіли у Держагенстві України з управління зоною відчуження.

До гасіння пожежі у Чорнобильській зоні залучалися безпілотні системи ДСНС
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Горіли лісова підстилка, вальожник та торф’яники на території Опачицького, Корогодського, Теремцівського та Паришівського природоохоронних науково-дослідних відділень Чорнобильского заповідника.

«Під час обстеження території в Опачицькому ПНДВ були виявлені безпечні залишки двох російських БПЛА типу «Герань-2». Наразі триває проливання окремих осередків тління торфу на площі близько 2 гектарів та постійний моніторинг ситуації за допомогою БПЛА», – йдеться у повідомленні Держагенства.

У Чорнобилському заповіднику повідомили, що проводять дезактивацію техніки, а працівники, залучені до гасіння пожежі, проходять спектрометричний контроль випромінювання людини у ДСП «Екоцентр».

У Чорнобилському заповіднику проводять дезактивацію техніки, яка працювала на гасінні пожежі
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

«Територія зони відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних ділянок країни. Через прикордонне розташування тут регулярно фіксуються падіння уламків БПЛА після повітряних атак, що створює постійну загрозу виникнення нових осередків загоряння», – йдеться у повідомленні.

Вирувала кілька днів. У Чорнобильській зоні ліквідовано масштабну лісову пожежу фото 1
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику також зазначили, що гасіння пожеж додатково ускладнює значна кількість горільників минулих років, захаращеність лісових масивів та накопичення сухої деревини, що сприяє швидкому поширенню вогню і тривалому тлінню торфовищ.

Такий вигляд зараз має та частина Чорнобильського заповідника, де вирувала пожежа
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, про масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження у ДСНС стало відомо 8 травня. За даними рятувальників, вогонь охопив ліси та суху рослинність на території заповідника, а площа займання спершу перевищила 1100 гектарів, а згодом зросла до близько 1180 гектарів.

Горіння зафіксували у кількох лісових кварталах Зони відчуження, ситуацію ускладнили сильний вітер, суха погода та мінна небезпека, через яку на окремих ділянках рятувальники тимчасово не могли працювати.

За інформацією Чорнобильського заповідника, пожежа виникла після падіння двох БпЛА на території Зони відчуження.

У ДСНС поінформували, що радіаційний фон у районі пожежі та на території Київщини залишається в межах норми. Речник ДСНС Олександр Хорунжий також спростував інформацію про нібито «радіоактивну хмару», яка рухається в бік Києва.

За результатами середньодобових спостережень якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, поінформували у Київській обласній державній адміністрації. Там також повідомили, що моніторинг провели на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димерка та селі Підгірці.

