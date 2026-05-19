Окупанти вдарили балістикою по центру Прилук: є загиблі та багато поранених
На місці удару працюють екстрені служби
Сьогоді, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удрау загинуло двоє людей, також відомо про щонайменше 17 поранених. Про це повідомляє поліція Чернігівщини та Чернігівська ОВА, пише «Главком».
За попередніми даними, під обстрілом росіян опинилось одне з підприємств. Через російську атаку пошкоджено торговельний центр, що розташований поблизу місця влучання, супермаркет і пожежна техніка.
«На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу. Відповідні служби працюють на місці атаки», – йдеться у повідомлення влади.
«Попередньо відомо про двох загиблих та 17 поранених людей. Серед поранених є дитина. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби», – написали в поліції.
Нагадаємо, 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована.
Коментарі — 0