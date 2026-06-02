Удар по Києву: фото від ДСНС та оновлена інформація від влади

Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня

Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці

У ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. Про це повідомляє ДСНС та мер столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Подільський район

Найсерйозніші наслідки атаки зафіксовано у Подільському районі. Внаслідок влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих.

Також у районі виникли пожежі на території навчального закладу, комунального підприємства та нежитлової забудови. Вогонь охопив автомобілі, складські приміщення та інші будівлі.

Голосіївський район

У Голосіївському районі внаслідок удару зруйновано другий та третій поверхи поліклініки. Крім того, пошкоджено офісні приміщення, торговельні об'єкти, МАФи та один із бізнес-центрів. На кількох локаціях спалахнули пожежі автомобілів та нежитлових споруд.

Солом'янський район

Уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Також пожежі виникли у 24-поверхівці на рівні сьомого-восьмого та дев'ятого поверхів. Крім того, зайнялися два приватні будинки та будівля на території нежитлової забудови. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Шевченківський район

У районі пошкоджено фасад і дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Також уламки спричинили пожежі у кількох нежитлових приміщеннях та триповерховій будівлі.Окремо зафіксовано загоряння у 24-поверховому житловому будинку на рівні четвертого-п'ятого поверхів.

Святошинський район

У п'ятиповерховому житловому будинку сталося загоряння на першому поверсі. Також пошкоджено фасад та вікна житлових будинків, а на іншій локації виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Дарницький район

Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа на території автозаправної станції. Також зафіксовані загоряння у нежитлових будівлях.

Оболонський район

Уламки впали на відкриті території поблизу двох дитячих садків. Крім того, виникла пожежа на території об'єкта незавершеного будівництва.

Печерський район

У Печерському районі пошкоджень зазнав об'єкт незавершеного будівництва. За попередніми даними, руйнування тут незначні.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.