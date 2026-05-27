Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)

Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми

У середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

«Приблизно о 17.30 російські терористи атакували з реактивних систем залпового вогню Корабельний район. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми», – написав Шанько.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 36-річна жінка з двома доньками віком шість і три роки. У них – мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє перебувають під наглядом медиків.

Також внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік. Встановлення даних загиблого триває.

«За попередньою інформацією, російські терористи вбили батька батьківщини, яка зараз шпиталізована – мати з двома малолітніми доньками», – повідомив Шанько.

Пізніше Шанько повідомив, що до однієї з херсонських лікарень у стані середньої тяжкості доставили 50-річного чоловіка. В нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення правої ноги. Триває дообстеження.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, через влучання російського безпілотника вщент вигоріло приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка Одеської області. За словами пресслужби «Нової пошти», логістичні маршрути вже перебудовано, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення.

До слова, 25 травня близько 5:30 ранку внаслідок влучання керованої авіабомби було пошкоджено відділення «Нової пошти» №11 у Краматорську. Співробітники не постраждали.