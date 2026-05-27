Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона

У середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

«Приблизно о 17.30 російські терористи атакували з реактивних систем залпового вогню Корабельний район. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми», – написав Шанько.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 36-річна жінка з двома доньками віком шість і три роки. У них – мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє перебувають під наглядом медиків.

Також внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік. Встановлення даних загиблого триває.

«За попередньою інформацією, російські терористи вбили батька батьківщини, яка зараз шпиталізована – мати з двома малолітніми доньками», – повідомив Шанько. 

Пізніше Шанько повідомив, що до однієї з херсонських лікарень у стані середньої тяжкості доставили 50-річного чоловіка. В нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення правої ноги. Триває дообстеження.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, через влучання російського безпілотника вщент вигоріло приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка Одеської області. За словами пресслужби «Нової пошти», логістичні маршрути вже перебудовано, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення.

До слова, 25 травня близько 5:30 ранку внаслідок влучання керованої авіабомби було пошкоджено відділення «Нової пошти» №11 у Краматорську. Співробітники не постраждали.

Теги: Херсон обстріл війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
28 квiтня, 09:25
У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
5 травня, 19:23
Прапор РФ, який окупанти скинули дроном над Костянтинівкою
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
11 травня, 08:10
Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
8 травня, 18:28
Загальна заборгованість росіян уже сягнула близько 45 трильйонів рублів
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
12 травня, 06:17
Нині триває 1550-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2026 року
23 травня, 08:12
Скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Ларін увійшов до заявки континентальної першості
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
10 травня, 18:25
Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
15 травня, 10:21
В'ячеслав Фетісов б'є на сполох
Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади
22 травня, 12:41

Події в Україні

Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
«Народний супутник» допоміг знищити цілі РФ на мільярди доларів – ГУР
«Народний супутник» допоміг знищити цілі РФ на мільярди доларів – ГУР
На Дніпропетровщині ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК
На Дніпропетровщині ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК
Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців
Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua