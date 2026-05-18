За тиждень – дев'ять поранених дітей та одна загибла: поліція Київщини назвала основну причину ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
glavcom.ua
Рожевий самокат загиблої восьмирічної дівчинки на місці ДТП в Ірпені
фото: Olha Hdulia/Facebook
У Київській області лише за один тиждень у дорожньо-транспортних пригодах було травмовано дев'ятьох дітей, а одна дівчинка загинула. Загалом на спецлінію 102 надійшло понад 100 звернень щодо аварій в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника поліції Київщини Андрія Рубеля.

За словами керівника обласної поліції, правоохоронці фіксують ДТП із постраждалими чи не щодня. Загалом за останні сім днів у столичному регіоні внаслідок аварій травмовано 10 громадян, а двоє людей загинули. Найбільш трагічною залишається статистика щодо неповнолітніх.

Андрій Рубель навів кілька останніх прикладів резонансних аварій, у яких постраждали діти:

  • В Ірпені (12 травня): 51-річний водій автомобіля Mercedes збив восьмирічну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, тримаючи в руках самокат. Дитина дістала важкі травми і померла в лікарні.
  • У Вишгородському районі (16 травня): 11-річна дівчинка їхала на самокаті разом із 13-річною сестрою. Діти виїхали на головну дорогу, де зіткнулися з автомобілем Audi. Обох сестер із травмами госпіталізували до лікарні.
  • Крім того, правоохоронці згадали смертельну аварію, яка сталася 14 травня в Обухові. Там нетверезий водій скоїв наїзд на 18-річного пішохода. Юнак загинув на місці події від отриманих травм.

«Трагедій можна було уникнути, дотримуючись елементарних правил безпеки. Закликаю кермувальників бути максимально уважними поблизу шкіл, дитячих майданчиків та пішохідних переходів», – наголосив очільник поліції Київщини.

Рубель також окремо звернувся до батьків із закликом щодня нагадувати дітям правила безпечної поведінки на вулиці, обов'язково використовувати світлоповертальні елементи (флікери) у темну пору доби та перевозити малечу в автокріслах.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва водій Mercedes з ознаками алкогольного сп’яніння в’їхав у відбійник. Патрульні виявили автівку під час чергування. Водій і пасажири не постраждали, проте керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. 

Також у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу та врізався у інші автівки. Унаслідок ДТП постраждали двоє людей – 39-річний водій Volkswagen та 53-річний кермувальник Ford.

