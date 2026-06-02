У Києві після масованої атаки РФ перекрито рух на семи вулицях

Іванна Гончар
glavcom.ua
У Києві після масованої атаки РФ перекрито рух на семи вулицях
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня
фото: ДСНС
Обмеження запровадили через ліквідацію наслідків російського обстрілу. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути

У Києві після нічної масованої атаки російських окупантів тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

Зокрема, рух обмежено:

  • вулицею Карпатської Січі – від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського;

  • Охтирським провулком – від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською;

  • вулицею Набережно-Хрещатицькою – від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською;

  • вулицею Верховинною – від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького;

  • вулицею Гарета Джонса – від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською;

  • вулицею Дегтярівською – від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною;

  • вулицею Зоологічною – від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською.

Перекриття діють на окремих ділянках вулиць, де тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та обстеження пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. За останніми даними, у столиці загинули четверо людей, ще понад 50 отримали поранення. Пошкодження зафіксовані у восьми районах міста

На Київщині внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.

