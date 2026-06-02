У Києві після масованої атаки РФ перекрито рух на семи вулицях
Обмеження запровадили через ліквідацію наслідків російського обстрілу. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути
У Києві після нічної масованої атаки російських окупантів тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».
Зокрема, рух обмежено:
-
вулицею Карпатської Січі – від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського;
-
Охтирським провулком – від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською;
-
вулицею Набережно-Хрещатицькою – від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською;
-
вулицею Верховинною – від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького;
-
вулицею Гарета Джонса – від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською;
-
вулицею Дегтярівською – від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною;
-
вулицею Зоологічною – від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською.
Перекриття діють на окремих ділянках вулиць, де тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та обстеження пошкоджених об'єктів.
Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. За останніми даними, у столиці загинули четверо людей, ще понад 50 отримали поранення. Пошкодження зафіксовані у восьми районах міста
На Київщині внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.
Коментарі — 0