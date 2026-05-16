На Прикарпатті під суд потрапив боєць, який проспав повітряну тривогу: як його покарали

У суді військовий визнав свою провину

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав сержанта винним у порушенні правил несення бойового чергування та недбалому ставленні до служби. Військовий не виходив на зв'язок із пунктом управління військової частини та не виконав команду по відбиттю повітряного нападу противника. Йому присудили 17 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок трапився вночі 16 квітня 2026 року. Головний сержант-командир автомобільного відділення військової частини не виконав команду «Готовність №1» по відбиттю повітряного нападу противника та не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини, на дзвінки не відповідав. Він прокинувся приблизно через годину від сильного стуку у двері і йому сказали, що він проспав команду.

Нагадаємо, що уночі та вранці 16 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені у Києві, Дніпрі та Одесі. На Прикарпатті у цю ніч було спокійно, але підрозділи ППО реагують на загрозу завчасно, ще до моменту, коли для цивільних лунає сигнал повітряної тривоги.

Через цей факт проводили службове розслідування, а щодо сержанта склали адмінпротоколи за порушення правил несення бойового чергування та недбале ставлення до служби. У суді військовий визнав свою провину.

У матеріалах справи вказані пояснення сержанта. За його словами, ввечері 15 квітня він з іншими військовими повернувся з бойового завдання по відбиттю повітряного нападу, вони приготували вечерю та пішли відпочивати. У його кімнаті був планшет з програмним забезпеченням, де відображалась повітряна обстановка. Сержант визнав, що заснув і не почув телефонного дзвінка, бо був втомленим.

Цю справу розглянув суддя Максим Олійник, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав сержанта винним у адмінправопорушеннях та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав військовослужбовця Збройних сил України винним у державній зраді.

Також Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на п’ять років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.