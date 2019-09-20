У Києві впіймали псевдомінера-рецидивіста



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Особистість псевдомінера поліцейські встановили практично одразу і затримали 30-річного правопорушника в його квартирі

Правопорушник близько 01:00 п'ятниці 20 вересня повідомив про закладену вибухівку в адмінбудівлі в Солом'янському районі столиці - поліція

У Києві правоохоронці затримали псевдомінера за нічне неправдиве повідомлення про мінування адміністративної будівлі в одному з районів столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Києва.

Затриманий неодноразово здійснював аналогічні дії і перебував на випробувальному терміні. Цього разу він повідомив про нібито закладену вибухівку в адмінбудівлі в Солом'янському районі столиці.

У поліцію повідомленні надійшло близько 01:00 п'ятниці, 20 вересня.

Вибухотехніки, кінологи і службові собаки виїхали на місце події і оглянули територію, але небезпечних предметів не виявили.

Особистість псевдомінера поліцейські встановили практично одразу і затримали 30-річного правопорушника в його квартирі.

Зловмисник сам зізнався поліцейським в скоєному. Він розповів, що зробив це через незадоволення якістю роботи співробітників установи. Таким чином, він їм хотів помститися і повідомив про нібито закладену бомбу в приміщенні.

Правоохоронці з'ясували, що в 2018 році у чоловіка вже була судимість за аналогічний злочин. Тоді суд призначив йому три роки позбавлення волі з випробувальним терміном у півтора роки.

Рецидивістові загрожує до восьми років позбавлення волі за ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв раніше, правоохоронці затримали іноземця за неправдиве повідомлення про мінування залізничного вокзалу Києва.