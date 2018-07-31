У Києві сталося масове отруєння шаурмою



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У столиці фахівцями Держпродспоживслужби проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми

У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою. Всі вони напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро «Дарниця».

Про це Корреспондент.net розповів начальник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

«У понеділок, 30 липня, до нас надійшло повідомлення від однієї з лікарень Києва, що до них з ознаками отруєння доставлено п'ятьох осіб. У всіх були одні й ті ж ознаки - блювота, температура, діарея», - зазначив він.

Зараз фахівцями Держпродспоживслужби проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми.

Для того, щоб уникнути отруєння, фахівці радять не купувати продукти для вживання в їжу в неперевірених місцях, особливо за температури повітря +28-30С, оскільки без застосування належних заходів щодо зберігання вже через годину вони можуть зіпсуватися.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

Як повідомив губернатор Київщини, 17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.