Масове отруєння шаурмою: всі точки продажу належать одному власнику



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Наразі лабораторно підтверджено підозру, що отруєння викликано сальмонелою

У Києві встановлено чотири локації з продажу неякісної шаурми, діяльність яких наразі припинено. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Всі точки продажу працювали без дозвільних документів і належать одному суб’єкту господарювання, зазначив він.

«Зареєстровано 4 локації біля станцій метро «Лісова», «Дарниця», «Оболонь» та «Поштова площа». І на сьогодні встановлено, що це один суб’єкт господарювання, який здійснював продаж даного продукту. Ці факти будемо передавати правоохоронним органам і далі вже будемо з’ясовувати в межах 325 статті Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. – Ред.)», - сказав Рубан.

За його словами, наразі з отруєнням внаслідок вживання шаурми, придбаної у точках продажу даного суб’єкта господарювання, госпіталізовано 70 людей. «У всіх постраждалих встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. На сьогоднішній день осіб з легкими формами не госпіталізовано, а госпіталізовано з середньою формою стану важкості та важкими. Серед захворілих - 10 дітей, 60 дорослих. Одна особа – це вагітна жінка, 4 – не кияни, а люди з області», - сказав Рубан.

Він додав, що наразі лабораторно було підтверджено підозру, що отруєння викликано сальмонелою. «Тобто діагноз захворілих буде переходити з гострої кишкової інфекції у сальмонельоз», – уточнив головний санлікар столиці.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 71, серед них 10 дітей.

Джерело: УНІАН