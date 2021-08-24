Масові скупчення і закриті станції: кияни після параду ринули в метро (фото)

Люди скупчилися біля станцій метро «Золоті ворота» і «Театральна»

Через парад до Дня Незалежності у роботі столичного метро сталися зміни

Після закінчення параду до Дня Незалежності України біля станцій метро у центрі Києва зібрався натовп людей. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Зокрема, люди скупчилися біля станцій метро «Золоті ворота» і «Театральна». Через це станції закриті, пускають лише обмежену кількість людей.

Варто зазначити, що у зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці незалежності України в Києві у вівторок, 24 серпня, були заплановані зміни в роботі столичного метрополітену.

Так, від початку руху до 13:00 закрили вхід та вихід станції метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (проїзд потягів здійснювався без зупинки на станції «Майдан Незалежності»).

24 серпня з 8:00 до 13:00 закрили вхід та вихід станції метро «Хрещатик», який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також у ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години.

У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

До слова, сьогодні перед парадом у київському метро на День Незалежності виникла страшна давка (фото).

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його провели на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

У параді в столиці взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України