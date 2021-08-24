Помічник президента Шефір приїхав на Хрещатик автоколоною із супроводом поліції

Помічник президента Сергій Шефір приїхав на Майдан Незалежності у супроводі поліції

На вході до Хрещатика величезні черги через те, що встановили по три рамки і «ледь не по хвилині перевіряють одну людину»

Помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції. Про це повідомила нардепка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар.

За її словами, на вході до Хрещатика величезні черги через те, що встановили по три рамки і «ледь не по хвилині перевіряють одну людину».

«Звісно, це спроба штучно обмежити людей на свято. Бо свято – для телекартинки. Інший вхід із Городецького – вільний. Там заходять лише запрошені «слуги» та депутати з «дружних» владі фракцій. Шефіра взагалі привезли автоколоною із супроводом поліції», – написала Сюмар.

До слова, Зеленський у промові про президентів не згадав двох ексглав держави.

Зазначимо, Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Також президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.



Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.