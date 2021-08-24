  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Монатік 24 серпня став Заслуженим артистом України - Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України
    Дмитро Монатік 24 серпня став Заслуженим артистом України
    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    Відзнаку президент вручив співаку на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності

    Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співаку Дмитру Монатіку. Відповідну відзнаку президент вручив йому на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

    Під час рукостискання співак і президент обмінялися теплими привітаннями з Днем Незалежності.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України
    Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України
    Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України
    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    Також президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.

    До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

    У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

    Читайте також:
    Теги: музика День Незалежності парад Володимир Зеленський Україна співак державні нагороди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України