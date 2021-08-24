Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

Відзнаку президент вручив співаку на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співаку Дмитру Монатіку. Відповідну відзнаку президент вручив йому на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Під час рукостискання співак і президент обмінялися теплими привітаннями з Днем Незалежності.

Також президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.

До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.