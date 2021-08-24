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    У київському метро на День Незалежності виникла страшна давка (фото)

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    Фото: Клуб корінного киянина - У київському метро на День Незалежності виникла страшна давка (фото)
    Фото: Клуб корінного киянина

    Люди поспішали на військовий парад

    24 серпня вранці на декількох центральних станціях метро столиці відбулася давка. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

    Зокрема, світлини із величезним скупченням людей на станції метро «Льва Толстого» були опубліковані в спільноті «Клуб корінного киянина» на Facebook.

    У коментарях під публікацією люди зазначають, що не бачили такої кількості людей в метро з часів Майдану.

    Фото: Леся Оробеуць
    Фото: Леся Оробеуць

    «Тільки що повернулася додому, годину не могла сісти в поїзд метро на Шулявській. Інтервал понад три хвилини. На платформі ніде стати..» – зазначає, зокрема, одна із користувачок соцмережі.

    Проте дехто дописувачів вважає, що попри велику кількість людей, метро працює у штатному режимі.

    Нагадаємо, 24 серпня від початку руху до 13:00 закрито вхід та вихід станції метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (проїзд потягів здійснюється без зупинки на станції «Майдан Незалежності»).

    Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається військовий парад із приводу 30-ї річниці незалежності України.

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    Теги: Київ метро День Незалежності парад Україна
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    У київському метро на День Незалежності виникла страшна давка (фото)