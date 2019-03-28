Масштабна ДТП на проспекті Лобановського: поліція розшукує водія BMW



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ДТП на проспекті Лобановського Фото: Інформатор

BMW влаштував серйозну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу

У Києві поліцейські розшукують водія BMW, який втік з місця автопригоди на проспекті Валерія Лобановського. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 28 березня, на проспекті Валерія Лобановського, 119 в Києві сталася серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia. За попередніми даними, водій BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в інші машини. Після зіткнення водій і пасажири BMW вийшли з машини і втекли з місця події.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, екіпажі патрульних та лікарі.

«Попередньо встановлено, що автомобіль марки BMW рухався у напрямку Деміївської площі, де зіткнувся з автомобілем «Шевроле», який рухався у зустрічному напрямку. Після цього водій BMW здійснив наїзд на припарковані на узбіччі «ДЕУ», «Рено» та «ВАЗ» та зіткнувся з «Міцубісі», який їхав назустріч», - інформують у поліції.

У результаті ДТП водій Daewoo Nexia, 1993 року народження, та пасажирка Chevrolet, 1987 року народження отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Їх доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі проводяться необхідні слідчі та розшукові дії зі встановлення механізму та обставин аварії, а також з’ясування особи та місцезнаходження водія BMW, який з місця події втік.