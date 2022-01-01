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    У Маріуполі новорічної ночі горіла лікарня

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    Персонал евакуював пацієнтів іще до приїзду рятувальників - У Маріуполі новорічної ночі горіла лікарня
    Персонал евакуював пацієнтів іще до приїзду рятувальників
    фото: ДСНС Донецької області/Facebook

    Із медичного закладу евакуювали 13 пацієнтів та 7 працівників

    У Маріуполі напередодні Нового Року горіла міська лікарня №4. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

    Повідомлення про загоряння надійшло 31 грудня о 19:34. Рятувальники негайно виїхали на місце події. Пожежа виникла в хірургічному відділенні у кімнаті санітарки, що на другому поверсі триповерхової будівлі.

    До прибуття підрозділів ДСНС персоналом лікарні проведено евакуацію 13 пацієнтів та 7 працівників. Жертв та постраждалих немає.

    Пожежу локалізовано о 19:59, ліквідовано о 20:10. Гасили вогонь 11 пожежників та 3 одиниці техніки.

    Нагадаємо, у Києві за новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, сталося 6 пожеж, зокрема горіли кіоски з шаурмою та пивом.

    Раніше повідомлялося, що поліцейські встановлюють обставини пожежі у приватному будинку в Білій Церкві, в результаті якої загинули дві особи.

    Також у четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

    Крім того, 29 грудня сталась пожежа у будинку на вул. Юрія Пасхаліна, 19/10 у Дарницькому районі столиці. За словами місцевих мешканців, жінка, в помешканні якої сталася пожежа, веде антисоціальний спосіб життя. Живе вона з двома собаками, постійно тягаючи якийсь непотріб додому. Звісно, за комунальні послуги вона не платить і їй все відключили. Оскільки в морози обігріватися якось потрібно, то жінка використовувала всі доступні для неї методи. Так і сталася пожежа.

    Теги: пожежа ДСНС лікарня рятувальники жінка повітря послуги час
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    У Маріуполі новорічної ночі горіла лікарня