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    У Києві новорічної ночі горіли кіоски із шаурмою та пивом

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    Загиблих та постраждалих під час пожеж новорічної ночі не було - У Києві новорічної ночі горіли кіоски із шаурмою та пивом
    Загиблих та постраждалих під час пожеж новорічної ночі не було
    фото: unn.com.ua

    Загалом у столиці у ніч проти 1 грудня трапилося шість пожеж

    У Києві за новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, сталося 6 пожеж, зокрема горіли кіоски з шаурмою та пивом. Про це УНН повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.

    «Якщо ми беремо час перед 00:00 й до ранку, то в Києві сталося шість пожеж. Дві було ліквідовано до прибуття наших підрозділів, тобто там були незначні займання. Одна пожежа була на Мінському проспекті, 4. Там горіли кіоски, один з шаурмою та один з продажу слабоалкогольних напоїв – пива», – розповів Макушенко.

    За його словами, загиблих та постраждалих під час пожеж не було.

    Раніше повідомлялося, що поліцейські встановлюють обставини пожежі у приватному будинку в Білій Церкві, в результаті якої загинули дві особи.

    Також у четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

    Крім того, 29 грудня сталась пожежа у будинку на вул. Юрія Пасхаліна, 19/10 у Дарницькому районі столиці. За словами місцевих мешканців, жінка, в помешканні якої сталася пожежа, веде антисоціальний спосіб життя. Живе вона з двома собаками, постійно тягаючи якийсь непотріб додому. Звісно, за комунальні послуги вона не платить і їй все відключили. Оскільки в морози обігріватися якось потрібно, то жінка використовувала всі доступні для неї методи. Так і сталася пожежа.

    Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.

    Теги: пожежа ДСНС жінка чоловік повітря послуги час
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    У Києві новорічної ночі горіли кіоски із шаурмою та пивом