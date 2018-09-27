Масштабна пожежа на «Мінському» ринку: дим накрив усю Оболонь (відео)



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Фото: Інформатор Пожежа на «Мінському» ринку розпочалася близько 3:40 у четвер

Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів

У четвер, 27 вересня, на Оболоні в Києві сталася масштабна пожежа на «Мінському» ринку. Площа вогню склала 200 квадратних метрів.

Пожежа почалася близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними пожежа почалася в одній з торгових точок. Вогонь швидко поширився по рядах ринку всередину і супроводжувався великим задимленням. Щоб дістатися до осередку загоряння, рятувальникам довелося виламувати двері сусідніх торговельних точок. Густий дим накрив майже всю Оболонь. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Існувала ймовірність детонації балонів з газом, які встановлені в кіосках громадського харчування.

Пожежу вдалося локалізувати близько 4:30.

За словами очевидців, займання почалося після того, як в одну з торгових точок невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Однак співробітники ринку повідомили, що перед початком пожежі бачили як іскрився один із щитків електропроводки.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники вчасно провели евакуацію та оточили прилеглу територію. На місці події працювали 3 пожежні розрахунки, кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Причини загоряння встановить слідство.

Нагадаємо, раніше в Києві на Жилянській горіла двоповерхова будівля. За попередньою інформацією, площа пожежі склала 80 квадратних метрів.