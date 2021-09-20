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    Під час пожежі на Київщині постраждала молода жінка (фото)

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    Вогнем було охоплено дах двоповерхового приватного житлового будинку - Під час пожежі на Київщині постраждала молода жінка (фото)
    Вогнем було охоплено дах двоповерхового приватного житлового будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники дві години боролися з вогнем у будинку

    У ніч на понеділок, 20 вересня, сталась пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель Бучанської міської територіальної громади. Інформація про займання надійшла о рятувальної служби о 02:42, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику виїхали вогнеборці трьох державних пожежно-рятувальних частин. Рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено дах двоповерхового приватного житлового будинку.

    Пожежу було ліквідовано о 04:50.

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    Під час пожежі на Київщині постраждала молода жінка (фото)
    Під час пожежі на Київщині постраждала молода жінка (фото)

    Внаслідок пожежі жінка, 1991 року народження, що знаходилась у будинку, отримала травми різного ступеня тяжкості та була госпіталізована бригадою швидкої медичної допомоги до Ірпінської центральної міської лікарні.

    На ліквідацію пожежі залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, минулого тижня згоріла квартира у будинку на вул. Полярній, 5-А на столичній Оболоні.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок жінка
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    Під час пожежі на Київщині постраждала молода жінка (фото)