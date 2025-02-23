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Зруйновані будинки та пожежі: шахеди атакували Київщину (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зруйновані будинки та пожежі: шахеди атакували Київщину (фото)
У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та паркани
фото: Нацполіція

Нацполіція показала наслідки дронової атаки на Київщину

У ніч проти 23 лютого російські терористи вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Станом на 8:50 у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та паркани. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Зруйновані будинки та пожежі: шахеди атакували Київщину (фото) фото 1
Зруйновані будинки та пожежі: шахеди атакували Київщину (фото) фото 2

Крім того, у Вишгородському районі сталося загоряння травʼяного настилу. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.

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Теги: ракета дрон війна окупанти обстріл Київщина

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