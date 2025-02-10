Головна Київ Новини
search button user button menu button

З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
За кожну незаконно виловлену особину передбачено штраф у розмірі 3 468 грн
фото з відкритих джерел

У період заборони діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів

В Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.

«Вилов щуки у період заборони вважається порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожну незаконно виловлену особину передбачено штраф у розмірі 3 468 грн», – йдеться у повідомленні.

Рибалок закликають відпускати щуку назад у водойму, якщо вона випадково потрапить на гачок під час забороненого періоду. 

Як пояснюють в екологічній інспекції, основна мета заборони – захист щуки під час нерестового періоду та сприяння відновленню її популяції у природному середовищі. Згідно з науковими дослідженнями, нерест щуки починається за температури води 3-5 ℃, що характерно для 90 % особин. Щука нереститься раніше за інші види риб, адже не потребує значного прогріву води, а інколи відкладає ікру навіть під льодом. Ця прісноводна хижачка відіграє важливу роль у підтримці екологічної рівноваги, оскільки регулює чисельність дрібної, хворої та ослабленої риби, сприяючи здоровому розвитку цінних видів.

Одна самиця щуки може відкласти від 17,5 до 215 тисяч ікринок залежно від розміру. Ікринки мають великий діаметр (близько 3 мм) і здатні приклеюватися до водної рослинності. Через 2-3 дні ця властивість зникає, і ікринки осідають на дно, де триває їх подальший розвиток.

Нагадаємо, наразі діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах.  

Раніше повідомлялося, що у Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби. Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 сіток, п’ять човнів, автомобіль і незаконно виловлену рибу – понад 1000 екземплярів різних видів.

Читайте також:

Теги: Київщина Київ риба рибальство штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прибиральниця за півроку поцупила з офісів дев'ять ноутбуків
У Києві прибиральниця додатково заробляла на вкрадених ноутбуках з роботи
14 сiчня, 23:21
Арка між будівлями закрита для проїзду автомобілів
У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото)
14 сiчня, 12:37
У 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова
Посадовець піде під суд через сміттєзвалище на Трухановому острові
23 сiчня, 17:15
фото: glavcom.ua
У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року
27 сiчня, 14:26
Прогноз погоди на 30 січня
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
30 сiчня, 06:00
31-річного мешканця столиці поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України
У Києві затримано наркодилера, який виготовляв шоколад з психотропами (фото)
30 сiчня, 09:49
Густий туман у Києві
Київ накрив густий туман
30 сiчня, 23:25
Блогер не має жодного відношення до поліції
Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
4 лютого, 17:44
Cеред мешканців ширяться чутки, що «Дворик із воронами» можуть забудувати
Захистити «Дворик із воронами» на Рейтарській. Київрада відреагувала на вимогу киян
5 лютого, 15:08

Новини

НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки
Скандал навколо закриття Art Ukraine Gallery. ТРЦ «Домосфера» зробив заяву
Скандал навколо закриття Art Ukraine Gallery. ТРЦ «Домосфера» зробив заяву
Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій
Київ продовжує звільнятися від незаконних рекламних конструкцій
Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні
Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
79K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
20K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
15K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua