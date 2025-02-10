З 15 лютого в Україні діятиме заборона на вилов щуки

У період заборони діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів

В Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.

«Вилов щуки у період заборони вважається порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожну незаконно виловлену особину передбачено штраф у розмірі 3 468 грн», – йдеться у повідомленні.

Рибалок закликають відпускати щуку назад у водойму, якщо вона випадково потрапить на гачок під час забороненого періоду.

Як пояснюють в екологічній інспекції, основна мета заборони – захист щуки під час нерестового періоду та сприяння відновленню її популяції у природному середовищі. Згідно з науковими дослідженнями, нерест щуки починається за температури води 3-5 ℃, що характерно для 90 % особин. Щука нереститься раніше за інші види риб, адже не потребує значного прогріву води, а інколи відкладає ікру навіть під льодом. Ця прісноводна хижачка відіграє важливу роль у підтримці екологічної рівноваги, оскільки регулює чисельність дрібної, хворої та ослабленої риби, сприяючи здоровому розвитку цінних видів.

Одна самиця щуки може відкласти від 17,5 до 215 тисяч ікринок залежно від розміру. Ікринки мають великий діаметр (близько 3 мм) і здатні приклеюватися до водної рослинності. Через 2-3 дні ця властивість зникає, і ікринки осідають на дно, де триває їх подальший розвиток.

Нагадаємо, наразі діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах.

Раніше повідомлялося, що у Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби. Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 сіток, п’ять човнів, автомобіль і незаконно виловлену рибу – понад 1000 екземплярів різних видів.