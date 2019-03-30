Масштабну пожежу у цеху з виготовлення армійського обмундирування загасили



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На Київщині загасили пожежу, що сталася на площі 1,5 тис. м кв.

У Київській області загасили пожежу в смт Ворзель, що сталася на території ТОВ «Темп-2000» у виробничо-складському приміщенні. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла 29 березня о 20:05 у смт Ворзель на вул. Курортна, 15а на території підприємства у приміщенні з виготовлення армійського обмундирування.

О 23:20 пожежу локалізовано. 30 березня О 06:45 пожежу ліквідовано на площі 1 тис. 500 м кв.

Внаслідок пожежі травмовано одну особу, яку госпіталізовано до лікарні.

До гасіння залучено 58 чоловік та 13 одиниць техніки ДСНС.