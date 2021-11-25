Завтра запрацюють ще 10 комплексів автофіксації порушень ПДР

Водіям треба звернути увагу на список розташування пристроїв

В Україні продовжують встановлювати відеокамери на трасах

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацюють з 26 листопада. Про це повідомляє пресслужба МВС.

На яких дорогах з 26 листопада запрацюють камери:

Запоріжжя: вул. Немировича-Данченка, 73 у напрямку вул. Лермонтова.

Львів:

проспект Святого Іоанна Павла II, 35 у напрямку проспекту Червоної Калини;

вул. Княгині Ольги, 100-к у напрямку вул. Володимира Великого.

Тернопіль: проспект Степана Бандери, 90 у напрямку вул. Євгена Коновальця.

Донецька область: на 36 км + 492 автодороги Н-20 у напрямку м.Костянтинівка.

Миколаївська область:

на 139 км + 684 автодороги М - у напрямку села Костянтинівка;

на 200 км + 036 автодороги Н-24 у напрямку міста Миколаїв.

Рівненська область:

на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку міста Львів;

на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку міста Київ.

Харківська область: на 49 км + 934 автодороги Р-46 у напрямку вул.Шевченка міста Богодухів.

Як зазначили в МВС, після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів в 24 містах і 15 областях.

Нагадаємо, на дорогах України з 5 листопада почали працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР.

Також із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.

На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.



