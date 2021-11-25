Завтра запрацюють ще 10 комплексів автофіксації порушень ПДР
В Україні продовжують встановлювати відеокамери на трасах
В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацюють з 26 листопада. Про це повідомляє пресслужба МВС.
На яких дорогах з 26 листопада запрацюють камери:
Запоріжжя: вул. Немировича-Данченка, 73 у напрямку вул. Лермонтова.
Львів:
- проспект Святого Іоанна Павла II, 35 у напрямку проспекту Червоної Калини;
- вул. Княгині Ольги, 100-к у напрямку вул. Володимира Великого.
Тернопіль: проспект Степана Бандери, 90 у напрямку вул. Євгена Коновальця.
Донецька область: на 36 км + 492 автодороги Н-20 у напрямку м.Костянтинівка.
Миколаївська область:
- на 139 км + 684 автодороги М - у напрямку села Костянтинівка;
- на 200 км + 036 автодороги Н-24 у напрямку міста Миколаїв.
Рівненська область:
- на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку міста Львів;
- на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку міста Київ.
Харківська область: на 49 км + 934 автодороги Р-46 у напрямку вул.Шевченка міста Богодухів.
Як зазначили в МВС, після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів в 24 містах і 15 областях.
Нагадаємо, на дорогах України з 5 листопада почали працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР.
Також із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.
На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.
Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.