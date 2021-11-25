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    Завтра запрацюють ще 10 комплексів автофіксації порушень ПДР

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    Водіям треба звернути увагу на список розташування пристроїв - Завтра запрацюють ще 10 комплексів автофіксації порушень ПДР
    Водіям треба звернути увагу на список розташування пристроїв
    Фото з відкритих джерел

    В Україні продовжують встановлювати відеокамери на трасах

    В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацюють з 26 листопада. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    На яких дорогах з 26 листопада запрацюють камери:

    Запоріжжя: вул. Немировича-Данченка, 73 у напрямку вул. Лермонтова.

    Львів:

    • проспект Святого Іоанна Павла II, 35 у напрямку проспекту Червоної Калини;
    • вул. Княгині Ольги, 100-к у напрямку вул. Володимира Великого.

    Тернопіль: проспект Степана Бандери, 90 у напрямку вул. Євгена Коновальця.

    Донецька область: на 36 км + 492 автодороги Н-20 у напрямку м.Костянтинівка.

    Миколаївська область:

    • на 139 км + 684 автодороги М - у напрямку села Костянтинівка;
    • на 200 км + 036 автодороги Н-24 у напрямку міста Миколаїв.

    Рівненська область:

    • на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку міста Львів;
    • на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку міста Київ.

    Харківська область: на 49 км + 934 автодороги Р-46 у напрямку вул.Шевченка міста Богодухів.

    Як зазначили в МВС, після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів в 24 містах і 15 областях.

    Нагадаємо, на дорогах України з 5 листопада почали працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР.

    Також із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.

    На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

    Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.

    Читайте також: Камери на дорогах. Про що мовчить патрульна поліція?


    Теги: Запоріжжя МВС Костянтинівка Київ Львів ПДР Тернопіль
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    Завтра запрацюють ще 10 комплексів автофіксації порушень ПДР