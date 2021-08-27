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    Економіка та фінанси

    Облгази заборгували Оператору ГТС 9 млрд грн. Опалювальний сезон під загрозою зриву

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    Через борги облгазів існує загроза зриву опалювального сезону - Облгази заборгували Оператору ГТС 9 млрд грн. Опалювальний сезон під загрозою зриву
    Через борги облгазів існує загроза зриву опалювального сезону
    Фото з відкритих джерел

    Найбільші борги мають підприємства, що належать Дмитру Фірташу

    У липні 2021 року сукупний борг облгазів перед Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) сягнув 9,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба організації.

    При цьому найбільшими боржниками виявилися облгази, що належать Дмитру Фірташу – сума їхніх фінансових зобов’язань перед ОГТСУ складає 6,7 млрд грн.

    На сайті організації зазначають, що така велика сума боргів негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України та ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам в осіннє-зимовий період.

    В ОГТС прогнозують подальше погіршення ситуації із накопиченням боргів під час нового опалювального сезону і вважають доцільним до його початку впровадити законодавчі зміни щодо розподільчих рахунків для облгазів.

    «Цей механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу, буде автоматично перерахована для сплати за газ Оператору ГТС. Кошти українських споживачів, які справно розраховуються за розподіл газу, мають використовуватися за цільовим призначенням, як це визначено структурою тарифу: на покриття витрат транспортування та розподілу на ринку газу, а не потрапляти в кишені приватних власників облгазів», – зазначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

    Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення.

    «Главком» пояснював, чому в платіжках за газ перестали друкувати показники про обсяги спожитого палива.

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    Теги: борг газ Дмитро Фірташ
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    Облгази заборгували Оператору ГТС 9 млрд грн. Опалювальний сезон під загрозою зриву