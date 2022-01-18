Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону»

У компанії повідомили, що найближчими тижнями розпочнуться тестування вакцини від нового штаму

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель анонсував початок клінічних випробувань вакцини від штаму коронавірусу «Омікрон». Компанія розпочне випробування нового препарату найближчими тижнями. Про це пише Reuters.

«Вакцина допрацьовується. Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні ми зможемо отримати дані, щоб поділитися з регуляторними органами, щоб визначити наступні кроки», – розповів директор Moderna.

Генеральний директор раніше Pfizer анонсував появу вакцини від штаму «Омікрон» навесні 2022 року. У компанії повідомили, що вакцина буде ефективна не лише від «Омікрону», а й від інших штамів коронавірусу.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що американська компанія Moderna працює над однодозною вакциною, яка поєднує в собі бустерну дозу від коронавірусу та щеплення від грипу.

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