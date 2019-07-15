«Не велік, а «Гелік»: кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кортеж Володимира Зеленського Колаж Обозревателя

Жителі Києва обурені, що через кортеж президента на вулицях міста щодня затори

У Києві на Позняках перекривали дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

Відповідне відео опублікували «Букви».

Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через 9 елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.

За словами жителів столиці, це відбувається щодня вранці і ввечері, не дивлячись на обурення як водіїв, так і пішоходів, пише Обозреватель.

Кортеж Зеленського (скріншот відео)





Кортеж Зеленського (скріншот відео)

Кияни залишили під відео безліч незадоволених коментарів. «А воно їхало і мліло від привітальних гудків його підданих. І навіть не здогадалася, що було обсвистано», «Не велік, а «Гелік», «Малюк дограється ж», «Дорога ганьби», «Спочатку у Зеленського перекривають дороги, потім почнуть перекривати дихання», - написали вони.

Нагадаємо, що в серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України, Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Кортежам быть?



На видео - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет... pic.twitter.com/gj8BlnmqLm — Буквы (@Bykvu) 11 июля 2019 г.

Расступитесь холопы, "слуга народа" едет! В Киеве на Позняках для кортежа Зеленского заблокировали дорогу. Возмущенные водители сигналят. Янукович 2.0. Скоро будет убегать в Ростов pic.twitter.com/ORVX9cYl56 — Львовский метрополитен (@natohawks) 11 июля 2019 г.

Раніше у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.