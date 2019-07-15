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    «Не велік, а «Гелік»: кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві (відео)

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    Кортеж Володимира Зеленського - «Не велік, а «Гелік»: кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві (відео)
    Кортеж Володимира Зеленського
    Колаж Обозревателя

    Жителі Києва обурені, що через кортеж президента на вулицях міста щодня затори

    У Києві на Позняках перекривали дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

    Відповідне відео опублікували «Букви».

    Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через 9 елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.

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    За словами жителів столиці, це відбувається щодня вранці і ввечері, не дивлячись на обурення як водіїв, так і пішоходів, пише Обозреватель.

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    Кортеж Зеленського (скріншот відео)


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    Кортеж Зеленського (скріншот відео)

    Кияни залишили під відео безліч незадоволених коментарів. «А воно їхало і мліло від привітальних гудків його підданих. І навіть не здогадалася, що було обсвистано», «Не велік, а «Гелік», «Малюк дограється ж», «Дорога ганьби», «Спочатку у Зеленського перекривають дороги, потім почнуть перекривати дихання», - написали вони.

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    Нагадаємо, що в серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України, Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

    Раніше у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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