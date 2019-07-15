«Не велік, а «Гелік»: кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві (відео)
Жителі Києва обурені, що через кортеж президента на вулицях міста щодня затори
У Києві на Позняках перекривали дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв.
Відповідне відео опублікували «Букви».
Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через 9 елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.
За словами жителів столиці, це відбувається щодня вранці і ввечері, не дивлячись на обурення як водіїв, так і пішоходів, пише Обозреватель.
Кияни залишили під відео безліч незадоволених коментарів. «А воно їхало і мліло від привітальних гудків його підданих. І навіть не здогадалася, що було обсвистано», «Не велік, а «Гелік», «Малюк дограється ж», «Дорога ганьби», «Спочатку у Зеленського перекривають дороги, потім почнуть перекривати дихання», - написали вони.
Нагадаємо, що в серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України, Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.
Кортежам быть?— Буквы (@Bykvu) 11 июля 2019 г.
На видео - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет... pic.twitter.com/gj8BlnmqLm
Расступитесь холопы, "слуга народа" едет! В Киеве на Позняках для кортежа Зеленского заблокировали дорогу. Возмущенные водители сигналят. Янукович 2.0. Скоро будет убегать в Ростов pic.twitter.com/ORVX9cYl56— Львовский метрополитен (@natohawks) 11 июля 2019 г.
Раніше у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.