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    Мер Бучі озвучив причину смерті закатованих рашистами містян

    Деякі тіла доводилося зішкрібати від асфальту лопатами, бо окупанти їздили танками по людях, яких розстріляли&nbsp; - Мер Бучі озвучив причину смерті закатованих рашистами містян
    Деякі тіла доводилося зішкрібати від асфальту лопатами, бо окупанти їздили танками по людях, яких розстріляли 
    фото: Oleg Pereverzev

    Під час наступу на Київ російські військові окупували Бучу та розстріляли більшість цивільного населення

    Майже 90% убитих мешканців міста Буча загинули внаслідок розстрілів. Про це очільник Бучі Анатолій Федорук розповів в інтерв'ю DW.

    За його словами, більшість поранень, які виявили на тілах загиблих, – це сліди від куль, а не осколкові травми.

    «Загиблих виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла»,– сказав очільник Бучі.

    За словами Федорука, станом на вечір 6 квітня активісти виявили 320 вбитих цивільних. З тілами зараз працюють фахівці – криміналісти, правоохоронці, але кількість загиблих зростає з кожним днем.

    Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

    Вулиці звільнених від рашистів містечок всіяні тілами загиблих мирних мешканців. Деякі трупи лежать просто неба уже майже місяць.

    Теги: росія окупанти війна смерть Буча Україна окупація
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    Мер Бучі озвучив причину смерті закатованих рашистами містян