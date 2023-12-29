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Мережу сколихнуло фото з військовим в метро

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
фото: Богдан Кудренко/Instagram

Випадкова світлина в метро спровокувала обговорення щодо військових та цивільного населення

Житель Києва Богдан Кудренко виставив на своїй сторінці в Instagram фото, яке вмить облетіло соціальні мережі.

На світлині видно, як військовий з важким рюкзаком пішки піднімається сходами у київському метро, у той час як цивільні чекають, щоб поїхати на ескалаторі.

Автор розповів, що він хотів сказати цим кадром: «Мені здається, я б зробив це фото навіть якби там був не військовий. Це більше про те, що маса, натовп лінивий і хоче якнайлегшого. А непрацюючий ескалатор – це вже складний шлях, треба крокувати, хекати, складний шлях не для всіх. Його обирають одиниці. Але в цьому випадку випадковість поставила туди військового, і варіацій та сенсів прибавилось. Це фото активно репостять військові, можливо варто прислухатися до тих сенсів, які вони бачать у цьому фото».

Також Богдан Кудренко додав, що неочікував, що фото набере такого розголосу.

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Думки людей, які коментували це фото, різняться: «Ось так і воюєм, одним комфортно, інші йдуть», «Людина просто йде, це для того щоб лайків більше зібрать», «А я коли дивлюся на це фото, бачу прірву, яка все більше, між тими, хто живе війною, і тими, хто ні».

Нагадаємо, світлина з Рівненщини отримала премію року ЮНІСЕФ 2023.

Теги: соціальні мережі військові метро

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