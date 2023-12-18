Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Тисячі сімей зіштовхнулись з проблемами адаптації військових після бойових дій
19 грудня, відбудеться майстер-клас для сімей Захисників та Захисниць на тему «Як спілкуватися з військовими, щоб підтримати їх та зберегти добрі родинні стосунки».
Під час зустрічі ви дізнаєтеся:
- чому відбуваються конфлікти після повернення ваших рідних людей з фронту;
- як з ними спілкуватися, враховуючи зміни, які відбуваються у їхній психіці;
- що потрібно знати, щоб зберегти відносини;
- як допомогти близьким адаптуватися після повернення.
Час зустрічі: 17:00.
Адреса: вул. Райдужна, 6-А.
Обовʼязкова попередня реєстрація.
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