Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу

На майстер-класі ви дізнаєтесь, чому відбуваються конфлікти після повернення ваших рідних людей з фронту

Тисячі сімей зіштовхнулись з проблемами адаптації військових після бойових дій

19 грудня, відбудеться майстер-клас для сімей Захисників та Захисниць на тему «Як спілкуватися з військовими, щоб підтримати їх та зберегти добрі родинні стосунки».

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Під час зустрічі ви дізнаєтеся:

чому відбуваються конфлікти після повернення ваших рідних людей з фронту;

як з ними спілкуватися, враховуючи зміни, які відбуваються у їхній психіці;

що потрібно знати, щоб зберегти відносини;

як допомогти близьким адаптуватися після повернення.

Час зустрічі: 17:00.

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Адреса: вул. Райдужна, 6-А.

Обовʼязкова попередня реєстрація.