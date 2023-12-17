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Просідання ґрунту поблизу станції «Деміївська»: КМДА повідомила про стан тунелю метро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Просідання ґрунту поблизу станції «Деміївська»: КМДА повідомила про стан тунелю метро
За зсувом був встановлений посилений постійний нагляд і контроль, повідомили в КМДА
фото: Голосіїв/Facebook

Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч

Просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» відбулося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА)

«Наразі стан тунелю між станціями метро «Деміївська»-«Либідська» стабілізований і повністю контрольований», – ідеться у повідомленні.

У КМДА також зазначили, що профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що у Києві над тунелем метро «Деміївська», що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

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Теги: метро Київ транспорт

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