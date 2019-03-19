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    Мешканцям Вишневого майже рік завищували тарифи на воду

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    Мешканцям Вишневого майже рік завищували тарифи на воду

    Після перерахунку жителям Вишневого повернули 335,5 тис. гривень

    У місті Вишневе Київської області завищували тарифи на водопостачання. Жителям повернули понад 300 тисяч гривень.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

    Після перевірки виявилося, що підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у Вишневому, встановило необґрунтовані економічно тарифи, зокрема завищений розмір окремих статей витрат.

    Співробітники Держпродспоживслужби склали акт, на підставі якого винесено рішення про застосування до суб'єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій.

    Було складено припис, що вимагає привести тарифи у відповідність до чинного законодавства і після перерахунку повернути споживачам зайво нараховані кошти за період з 1 березня 2018-го по 31 грудня 2018 року.

    Підприємство після перерахунку повернуло жителям Вишневого 335,5 тис. гривень.

    Як повідомлялося, «Київводоканал» попередив про відключення води цього тижня у столиці. Дивіться графік відключень.

    Джерело: 44.ua

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