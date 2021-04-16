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    Відключення гарячої води в Києві відкладено. Названо нові терміни

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    Гаряче водопостачання вирішили не відключати у зв'язку з локдауном у столиці - Відключення гарячої води в Києві відкладено. Названо нові терміни
    Гаряче водопостачання вирішили не відключати у зв'язку з локдауном у столиці
    Фото з відкритих джерел

    Н сьогодні від подачі тепла відключили всі житлові будинки в Києві

    Столична влада відтермінувала початок гідравлічних випробувань на тепломережах, зважаючи на карантинні обмеження, через які багато киян сьогодні працюють у дистанційному режимі з дому. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону, – повідомив мер. – Міська влада зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах. Та на те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно – з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня».

    Кличко також повідомив, що місто завершило опалювальний сезон. І на сьогодні від подачі тепла відключили всі житлові будинки.

    «Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їх роботи в період нокдауну. Цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що спричиняють пошкодження мереж. Однак, навіть за таких умов, нам вдалося знизити рівень аварійності на 15%. Це – результат системної модернізації тепломереж. За два останніх роки місто оновило 270 км трубопроводів», – підкреслив Кличко.

    Нагадаємо, 12 квітня у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

    Повідомлялося, що з 15 до 29 квітня на житлових масивах Виноградар і Відрадний буде припинено гаряче водопостачання споживачів у зв’язку з гідравлічними випробуваннями.

    Заборгованість жителів Києва за спожите тепло в опалювальному сезоні 2020-2021 рр. виросла на 17% в порівнянні з попереднім сезоном і складає близько 4,6 млрд грн.

    Теги: Віталій Кличко Київ опалювальний сезон опалення водопостачання Київтеплоенерго послуги
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