Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)

Востаннє депутатка Лабунська фізично була присутня і її картка голосувала у Верховній Раді у жовтні 2022 року

Нардепка від фракції «Батьківщини» Анжеліка Лабунська, яка понад рік фізично не відвідувала Верховну Раду та не голосувала у сесійній залі, дистанційно бере участь у засіданнях екологічного комітету Верховної Ради. На одному з таких засідань Лабунська дистанційно голосувала рукою з електронною цигаркою. Про це йдеться у матеріалі руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лабунська вмикається та голосує рукою з електронною цигаркою джерело: Youtube

Востаннє депутатка Лабунська фізично була присутня і її картка голосувала у Верховній Раді у жовтні 2022 року (!).

Зазначимо, що засідання парламентських комітетів є одним із найважливіших етапів законотворення, адже саме там відбувається підготовка тексту проєкту до фінального голосування у сесійній залі. Після запровадження карантину у нардепів з'явилася можливість працювати в режимі відеоконференції та ухвалювати рішення дистанційно, однак такий формат досі ніяк не регламентовано і головуючий не з’ясовує перед початком засідання, де фізично перебувають члени комітету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За дослідженням «Чесно», Анжеліка Лабунська входить у першу трійку прогульників Верховної Ради від початку повномасштабного вторгнення – вона пропустила 84% усіх засідань. Ця депутатка нерідко була в переліку прогульників ще до лютого 2022 року.

Одним із останніх повідомлень Анжеліки Лабунської після повномасштабного вторгнення Росії в Україну був допис про те, що вона лишається на території України та буде працювати для перемоги.

З того часу Лабунська опублікувала лише два дописи із привітаннями зі святами, з листопада 2022 року оновлень у її соцмережах немає.

Раніше народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко розповіла, що дозволяють собі депутати в Раді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, з фракції «Слуга народу» готові піти 17 народних депутатів. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час дискусії «2024: сценарії для країни».

Арахамія вважає, що нині єдності в українському парламенті немає. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.