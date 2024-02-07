П'ять годин в задимленій квартирі: ДСНС врятувала дітей з постраждалого будинку в Києві

Протягом усієї рятувальної операції у дворі біля постраждалого будинку на Данила з надією чекали його батьки та друзі

14-річний школяр з Києва разом зі своєю молодшою сестрою та тіткою понад 5 годин провели в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі. Їхній будинок постраждав від ранкового масованого обстрілу, повідомили в UNICEF Ukraine.

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Коли пролунав вибув, Данило разом із 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали. Його батьки у цей час були на роботі.

«Було полум'я та дим, сестра злякалась дуже. Ми одразу почали гасити полум'я водою, я надихався диму», – згадує хлопець.

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Рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій змогли дістатися до їхньої квартири пообіді, коли полум'я вже локалізували.

Ліквідація наслідків обстрілу житлового будинку в Києві фото: Facebook / UNICEF Ukraine

Протягом усієї рятувальної операції у дворі біля постраждалого будинку на Данила з надією чекали його батьки та друзі. Мама весь цей час підтримувала із сином зв’язок. Вона розповіла, що квартира після обстрілу – розбита.

Нагадаємо, під час третьої ракетної атаки по Києву від початку року росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Сили ППО у повітряному просторі столиці збили близько 20 ракет, повідомляє КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що частина будинку у Голосіївському районі столиці, який постраждав від ракетної атаки РФ, придатна для житла.

«Одна частина ушкодженої атакою РФ багатоповерхівки придатна до житла, стан іншої вивчатимуть фахівці. Але зараз людей не пускають, щоб вивчити ситуацію із несучими конструкціям, щоб не було обрушення. Весь будинок без вікон, будемо максимально швидко робити все, щоб надати допомогу, бо на вулиці холодно», – зазначив мер.