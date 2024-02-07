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Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
Під час повітряної тривоги в Києві лунали потужні вибухи
фото ілюстративне

Частина споживачів на лівому березі Києва наразі без електроенергії

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

Зазначається, що оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

До того ж, після вибуху в столиці в Дніпровський район викликали медиків. 

Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків фото 1

Згодом Кличко додав, що одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. 

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна.

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. 

Як повідомлялося, уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів.

Теги: Віталій Кличко тривога Київ

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