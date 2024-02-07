Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків

Під час повітряної тривоги в Києві лунали потужні вибухи

Частина споживачів на лівому березі Києва наразі без електроенергії

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Зазначається, що оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

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До того ж, після вибуху в столиці в Дніпровський район викликали медиків.

Згодом Кличко додав, що одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО.

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна.

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією.

Як повідомлялося, уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів.