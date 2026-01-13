Головна Київ Новини
search button user button menu button

Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026
Усі 46 підземних станцій метрополітену продовжують працювати у режимі укриття цілодобово
фото: glavcom.ua

У Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу

Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася ще вночі, Київський метрополітен наразі працює в особливому режимі. Рух поїздів забезпечується тією кількістю рухомого складу, що перебувала у тунелях на нічному відстої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

Поточні інтервали руху у ранковий «пік»:

  • «Червона» лінія: 4 хв 30 с
  • «Синя» лінія: 4 хв 15 с
  • «Зелена» лінія:
  • ділянка «Сирець» – «Видубичі»: 7 хв 30 с
  • ділянка «Осокорки» – «Червоний хутір»: 4 хв 30 с

Варто зазначити, що повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метрополітену продовжують працювати у режимі укриття цілодобово. 

Нагадаємо, у Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Теги: Київ метро укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 2025, 05:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 грудня, 2025, 23:52
У Києві друга за ніч повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві друга за ніч повітряна тривога тривала 29 хвилин
25 грудня, 2025, 06:28
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
9 сiчня, 19:37
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
10 сiчня, 00:57
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
23 грудня, 2025, 10:20
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Сьогодні, 00:49
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 02:10
Причиною сигналу була загроза застосування безпілотників
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 сiчня, 18:11

Новини

Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла
Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла
Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026
Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua