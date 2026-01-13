Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026
У Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу
Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася ще вночі, Київський метрополітен наразі працює в особливому режимі. Рух поїздів забезпечується тією кількістю рухомого складу, що перебувала у тунелях на нічному відстої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.
Поточні інтервали руху у ранковий «пік»:
- «Червона» лінія: 4 хв 30 с
- «Синя» лінія: 4 хв 15 с
- «Зелена» лінія:
- ділянка «Сирець» – «Видубичі»: 7 хв 30 с
- ділянка «Осокорки» – «Червоний хутір»: 4 хв 30 с
Варто зазначити, що повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метрополітену продовжують працювати у режимі укриття цілодобово.
Нагадаємо, у Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
