Метрополітен Києва: як курсують поїзди під час тривалої повітряної тривоги 13 січня 2026

У Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу

Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася ще вночі, Київський метрополітен наразі працює в особливому режимі. Рух поїздів забезпечується тією кількістю рухомого складу, що перебувала у тунелях на нічному відстої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

Поточні інтервали руху у ранковий «пік»:

«Червона» лінія: 4 хв 30 с

«Синя» лінія: 4 хв 15 с

«Зелена» лінія:

ділянка «Сирець» – «Видубичі»: 7 хв 30 с

ділянка «Осокорки» – «Червоний хутір»: 4 хв 30 с

Варто зазначити, що повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метрополітену продовжують працювати у режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, у Києві о 04:15 було вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.