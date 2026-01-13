Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин

Можна залишити укриття

У Києві о 00:07 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння. О 00:49 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.