У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укритя!

У Києві о 22:59 оголошено повітряну тривогу. КМДА прость всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.