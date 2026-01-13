Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 04:15 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині. 

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.

Теги: тривога укриття Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У центрі допомагатимуть цивільним, військовим і членам їхніх родин та проводитимуть програми для дітей
Вирішено долю санаторію «Жовтень», через який розгорілася сутичка між ГУР і військовими
18 грудня, 2025, 13:23
Пільгова карта створена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але досі не мають картки киянина
Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися
16 грудня, 2025, 10:16
Укриття встановлено на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19
У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість
18 грудня, 2025, 16:17
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
27 грудня, 2025, 11:25
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
5 сiчня, 04:45
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
11 сiчня, 14:15
Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)
24 грудня, 2025, 16:41
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла
Посадовця «Київтеплоенерго» затримано через падіння підлітки в яму з окропом
4 сiчня, 08:36
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
7 сiчня, 16:04

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Енергоколапс у столиці. Кличко скликає Київраду на закрите засідання
Енергоколапс у столиці. Кличко скликає Київраду на закрите засідання
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua