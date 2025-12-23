У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)

Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина

Внаслідок ворожої атаки на Київ четверо постраждалих, також зафіксовано пошкодження житлового будинку у Святошинському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та заяву мера столиці Віталія Кличка.

Ворожим БпЛА пошкоджено пʼятиповерхівку у Святошинському районі фото: Національна поліція Києва

За інформацією мера столиці, пошкоджена п'ятиповерхівка в Святошинському районі столиці, сталося часткове руйнування даху будинку, пошкоджений фасад. Конструкції будівлі не пошкоджені.

Також, за словами Кличка, постраждали четверо людей. Зокрема, медики госпіталізували дівчину-підлітка, одному постраждалому надали допомогу амбулаторно. Двом – на місці.цьому конструкції будівлі залишилися не пошкодженими. Попередньо встановлено, що руйнування спричинив ворожий БпЛА.

За даними столичної поліції, пʼятиповерхівку у Святошинському районі пошкоджено ворожим дроном.

«Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий», – повідомили у поліції.

З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий фото: Національна поліція України

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та лікарі. Повітряна тривога ще триває, перебувайте в укриттях до її відбою.

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».