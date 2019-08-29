Через масштабний збій у київському метро відновлено продаж жетонів і карток



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У системі продажу Kyiv Smart Card стався збій

У столичному метрополітені стався збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях підземки. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Оператор КП «ГІОЦ» повідомлений про проблему та необхідність оперативного відновлення роботи обладнання», - зазначили в метрополітені.

Для уникнення черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах відновлено продаж та поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.

Як повідомлялося, незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро.

Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки.