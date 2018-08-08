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    Мільйони на нові годинники: столична підземка вразила підрахунком вартості нових таймерів

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    Мільйони на нові годинники: столична підземка вразила підрахунком вартості нових таймерів

    Вартість встановлення нових таймерів може скласти 140 млн грн

    Київський метрополітен оприлюднив попередні розрахунки з встановлення у підземці нових таймерів, які показували б час до прибуття поїзда на станцію. Відповідні обрахунки були представлені у Facebook.

    Вартість нових таймерів може перевищити 100 млн грн.

    «За попереднім підрахунком, в залежності від техзавдання, кошторис може становити від 11 до 140 млн грн», - сказано у повідомленні.

    Ці обрахунки з’явилися після пропозиції деяких депутатів Київради встановити такі таймери. Для фінансування цих робіт пропонується направити кошти столичного бюджету. Наразі проект рішення вже винесено на розгляд відповідних комісій Київради.

    У пості метрополітену на Facebook певна кількість користувачів здивувалася оцінці кошторису від метрополітену.

    «Я не знаю принципу роботи такого годинника і які датчики потрібно встановлювати на вагони, і який софт необхідний для зв'язки датчиків і годинників. Я просто бачу, що є таймер, який показує не той час і є сума в півтори сотні лямів, що виглядає як розпил», - зазначає один з них.

    Проте частина людей вважає, що така система не буде корисна пасажирам метро.

    «Це нікому не потрібна система … Що дає пасажирам знання, що поїзд прибуде через 40 секунд? Або через 5 хвилин? Це підвищить рівень комфорту? Це знизить собівартість перевезень? Це навіс, який нікому не потрібен, тому ціна завищена навіть, якби це було б умовно безкоштовно», - вважає один із користувачів.

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