Міністр юстиції не полишає надій зробити з Лук'янівського СІЗО готель

На думку профільного міністра, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці

Лук'янівський слідчий ізолятор у Києві можуть перепрофілювати в готель. Відповідно, заарештованих переведуть в інші місця утримання. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці.

«Але там інша проблема. Зараз у ньому міститься понад дві тисячі осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що відносно цього СІЗО мова буде йти про заморожування та зміну призначення тільки його частини. Інша частина ізолятора найближчі років п’ять-шість ще перебуватиме на місці.

Малюська додав, що спочатку закриють найстаріший 200-річний корпус – так звану Катьку.

«Ми планували зробити там готель, швидше за все», – зазначив міністр.

Зазначимо, міністр юстиції ще рік тому заявив, що Лук'янівський слідчий ізолятор варто перепрофілювати в готель.