  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Міністр юстиції не полишає надій зробити з Лук'янівського СІЗО готель

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спочатку в Лук'янівському СІЗО закриють найстаріший 200-річний корпус - Міністр юстиції не полишає надій зробити з Лук'янівського СІЗО готель
    Спочатку в Лук'янівському СІЗО закриють найстаріший 200-річний корпус
    фото з відкритих джерел

    На думку профільного міністра, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці

    Лук'янівський слідчий ізолятор у Києві можуть перепрофілювати в готель. Відповідно, заарештованих переведуть в інші місця утримання. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів міністр юстиції Денис Малюська.

    За його словами, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці.

    «Але там інша проблема. Зараз у ньому міститься понад дві тисячі осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці», – зазначив міністр.

    Він підкреслив, що відносно цього СІЗО мова буде йти про заморожування та зміну призначення тільки його частини. Інша частина ізолятора найближчі років п’ять-шість ще перебуватиме на місці.

    Малюська додав, що спочатку закриють найстаріший 200-річний корпус – так звану Катьку.

    «Ми планували зробити там готель, швидше за все», – зазначив міністр.

    Зазначимо, міністр юстиції ще рік тому заявив, що Лук'янівський слідчий ізолятор варто перепрофілювати в готель.

    Читайте також:
    Теги: Київ міністр СІЗО Лук'янівське СІЗО засуджені готель Денис Малюська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр юстиції не полишає надій зробити з Лук'янівського СІЗО готель