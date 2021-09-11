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    Верховний Суд залишив без змін вирок «торнадівцям»

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    Екс-бійці роти &laquo;Торнадо&raquo; в СІЗО (2018 рік)<br /><br /> - Верховний Суд залишив без змін вирок «торнадівцям»

    Екс-бійці роти «Торнадо» в СІЗО (2018 рік)

    Фото: ТСН

    Верховний суд розглянув кримінальне провадження щодо «торнадівців»

    Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 10 вересня залишив без змін вирок дванадцяти колишнім бійцям розформованої роти міліції «Торнадо», яких визнали винними у викраденні людей, вимаганні, катуванні, доведенні до самогубства та інших злочинах. Про це повідомила пресслужба суду.

    Оболонський районний суд Києва ще у квітні 2017 року засудив вісьмох колишніх бійців спеціальної роти Міністерства внутрішніх справ «Торнадо» до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років, ще чотирьох - до 5 років умовно. Згодом трьох звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

    Найбільший строк отримав командир роти Руслан Онищенко, якого засудили до 11 років в'язниці, його заступника Микола Цукур отримав 9 років в'язниці, до 10 років ув'язнення було засуджено білоруса Данила Ляшука.

    Тюремний строк було перераховано за «законом Савченко», тобто вони ще до вироку відбули майже 4 роки ув'язнення.

    Нагадаємо, ввечері 9 серпня 2018 року у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

    Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

    Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

    10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

    16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

    Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.

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    Теги: МВС суд СІЗО адвокат вирок звільнення
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    Верховний Суд залишив без змін вирок «торнадівцям»