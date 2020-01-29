На Київщині вітчим вигнав на вулицю п’ятирічних близнюків



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Діти проживають у жахливих умовах Фото: Нацполіція

Правоохоронці притягнули до відповідальності недбалу матір та її співмешканця

У Білій Церкві співмешканець матері під час конфлікту вигнав з квартири двох 5-річних хлопчиків-близнюків. Це встановили поліцейські мобільної групи реагування на факти домашнього насильства.

Братів у розпачі і без нагляду дорослих помітили небайдужі громадяни на одній з вулиць міста та повідомили правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили родичів дітей, і згодом передали їх бабусі. Також про подію повідомили соцслужбам.

Крім цього, відносно матері склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків за ст.184 КУпАП.

Її співмешканцю поліцейські винесли терміновий заборонний припис, згідно з яким він негайно залишає помешкання без права у майбутньому контактувати з родиною в будь-який спосіб.

До слова, київська влада планує навесні 2020 року відкрити «кризову кімнату», де жертви домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів.

В Офісі Генерального прокурора з 2020 року запрацює спеціальний відділ протидії насильству по відношенню до неповнолітніх дітей. У регіонах зазначені функції виконуватимуть структурні підрозділи захисту прав дітей та протидії насильству обласних прокуратур і спеціально уповноважені прокурори на місцях.

Щороку жертвами таких злочинів стають понад 6 тисяч дітей. Насильство в сім’ї є найрозповсюдженішою категорією злочинів на цьому напрямі. Протягом 2019 року їхня кількість сягнула 154. З них левову частку займає сексуальне насильство – скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік.