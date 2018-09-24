Минулого тижня у Києві сталося 115 пожеж



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На пожежах загинула одна особа, врятовано двоє

Впродовж минулого тижня (з 17 по 23 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами здійснено 237 виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, ліквідовано 115 пожеж, 9 аварій, 36 разів надавалась допомога населенню та іншим службам міста. За даний період на пожежах загинула 1 особа, врятовано 2 та виведено на безпечну відстань ще 15 людей.

Протягом тижня на водних об’єктах Києва врятовано 1людину, ще 2 особи потонули. Всього з початку 2018 року на водних об'єктах столиці загинуло 59 людей, ще 10 громадян врятовано.

В екосистемах міста Києва на тому тижні виникло 4 пожежі. Всього з початку року здійснено 358 таких виїздів та ліквідовано загоряння на площі 55,796 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 3 виїзди для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 135 таких виїздів.

Як повідомлялося, 24 вересня в Києві на вул. Оноре Де Бальзака, 3 сталася пожежа: на автостоянці горів Volkswagen Transporter.