  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулого тижня у Києві сталося 115 пожеж

    • Розсилка
    Минулого тижня у Києві сталося 115 пожеж

    На пожежах загинула одна особа, врятовано двоє

    Впродовж минулого тижня (з 17 по 23 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами здійснено 237 виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Зокрема, ліквідовано 115 пожеж, 9 аварій, 36 разів надавалась допомога населенню та іншим службам міста. За даний період на пожежах загинула 1 особа, врятовано 2 та виведено на безпечну відстань ще 15 людей.

    Протягом тижня на водних об’єктах Києва врятовано 1людину, ще 2 особи потонули. Всього з початку 2018 року на водних об'єктах столиці загинуло 59 людей, ще 10 громадян врятовано.

    В екосистемах міста Києва на тому тижні виникло 4 пожежі. Всього з початку року здійснено 358 таких виїздів та ліквідовано загоряння на площі 55,796 га.

    Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 3 виїзди для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 135 таких виїздів.

    Як повідомлялося, 24 вересня в Києві на вул. Оноре Де Бальзака, 3 сталася пожежа: на автостоянці горів Volkswagen Transporter.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ